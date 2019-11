Stadtladen: Strichliste als Stimmungsbarometer

Plus Soll der Stadtladen in den ersten Stock ziehen? So sollen die Donauwörther am Samstag ihre Meinung äußern.

Christiane Kickum macht keinen Hehl daraus, dass eine andere Lösung „optimaler“ wäre für den geplanten Stadtladen im Herzen Donauwörths. Die Geschäftsführerin der City-Initiative Donauwörth (CID) muss aber mit den Möglichkeiten für einen genossenschaftlich getragenen Lebensmittelladen hantieren, die sie tatsächlich hat – und dazu gehörten auch, wie Kickum erklärt, die Finanzen. Die Mieten in der Reichsstraße für Erdgeschoss-Immobilien lägen eben oftmals oberhalb des Budgets – deswegen liegt jetzt eine Option im ersten Stock einer Immobilie auf dem Tisch.

Auch im Café Engel war die Gastronomie im ersten Stock

Der Mietpreis für Erdgeschossflächen in der Reichsstraße sei das eine, erläutert Kickum. Leistbare und verfügbare Erdgeschoss-Alternativen in der Reichsstraße seien für den Stadtladen zudem schlichtweg zu klein. „Alle möglichen Flächen sind höchstens 150 Quadratmeter groß“, sagt die CID-Geschäftsführerin. Für den Laden brauche man jedoch mindestens 200, wenn nicht 250 Quadratmeter. Letztgenannte Größe wäre „optimal“. Zu klein dürfe das Geschäft auf keinen Fall werden, schließlich gelte es, neben einem „normalen Lebensmittelsortiment“, das vor allem aus regionalen Produkten bestehen soll, ein Angebot an Drogerie-Produkten sowie ein Bistro einzurichten. Dieses sei entscheidend, um die Gewinnmarge zu sichern. Ein Bistro oder Café in einem ersten Stock sei zudem nichts Neues in Donauwörth: Das einst so populäre Café Engel am unteren Ende der Reichsstraße sei schließlich auch im Obergeschoss untergebracht gewesen: „Das hatte eigentlich niemanden abgehalten, dorthin zu gehen“, sagt Kickum.

Im ersten Obergeschoss des ehemaligen Kaufhauses Britzelmeir in der oberen Reichsstraße 39/41 könnte der Laden nun, wie bereits berichtet, eingerichtet werden. Dort, über den Geschäften von Bonita und der Buchhandlung Rupprecht, stünden gut 500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die Florian Britzelmeir laut Kickum „aus Überzeugung zu einem eher symbolischen Mietpreis“ zur Verfügung stelle.

Der Gesellschafterrat tagt am Mittwoch

Britzelmeir stehe „aus Idealismus“ zum Stadtladen, sagt Kickum. Weitere Besprechungen zu dem Thema im Gesellschafterrat fänden am Mittwoch statt. Klar sei, dass man im Rahmen der Donauwörther Lichternacht am nächsten Samstag, 9. November, ab 18 Uhr direkt vor Ort, in der Immobilie, interessierte Bürger nach ihrer Meinung fragen werde.

Eine Strichliste werde geführt, auf der die Bürger ihre Meinung ankreuzen könnten – und zwar unter der einfachen Frage: „Können Sie sich einen Stadtladen hier im ersten Stock vorstellen?“ Die Antwortoptionen: „Ja“ oder „Nein“. „Weiß nicht“ gibt’s nicht. Des Weiteren werde man persönliche Gespräche mit den Bürgern am Standort über das Für und Wider führen.

Kunden sollen sich vor Ort ein Bild machen

Kickum betont, dass die Befragung deswegen vor Ort stattfinden müsse, damit sich die künftigen Kunden direkt ein Bild machen könnten. Das wäre bei einer Online-Befragung schlicht nicht möglich.

Nach der Donauwörther Lichternacht, in der kommenden Woche, wollen die Gesellschafter entscheiden, ob der Stadtladen definitiv in den ersten Stock der Reichsstraße 39/41 ziehen soll. Dann, so Kickum, könne das Projekt relativ rasch voranschreiten: Im November/ Dezember könne der Mietvertrag ausgearbeitet werden, im Januar könnten die Umbauarbeiten „mit hoffentlich viel ehrenamtlicher Hilfe“ beginnen, sodass der Stadtladen durchaus noch im ersten Quartal des neuen Jahres eröffnen könnte.

Der Tag der offenen Tür in der Reichsstraße 39/41 findet am kommenden Samstag, 9. November, von 18 bis 24 Uhr im Rahmen der Donauwörther Kunst- und Lichternacht statt. Hierbei können Interessierte auf einer Strichliste ankreuzen, ob sie die Immobilie für geeignet halten oder nicht.

