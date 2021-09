Tagmersheim

21.09.2021

Abwasser: Gemeinderäte sehen Blossenauer benachteiligt

Wie teuer das Abwasser in der Blossenau ist, darum geht es in einer Debatte im Gemeinderat Tagmersheim.

Plus Die Frage, wer in Tagmersheim wie viel für das Abwasser zahlen muss, sorgte im Gemeinderat für Diskussionen. Was zwei Mitglieder bemängeln.

Von Wolfgang Widemann

Der Tagmersheimer Gemeinderat hat mit deutlicher Mehrheit beschlossen, wie die gerade beendeten Kanalbaumaßnahmen im Ortsteil Blossenau finanziert werden sollen. Dennoch bleibt das Thema ein heißes Eisen. Grund: Die Ratsmitglieder Lothar Behringer und Tatjana Weber sehen die Bürger in Blossenau benachteiligt. Behringer kündigt an, die Beschlüsse juristisch prüfen zu lassen.

