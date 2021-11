Plane mit Steinen auf der Straße? Auto wird beschädigt

Weil er bei Brachstadt ein Hindernis auf der Straße - eine Plane mit Steinen - überfahren musste, hat ein Autofahrer Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag bei der Polizeiinspektion Donauwörth eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen unbekannt erstattet. Der Mann war zuvor gegen 14.30 Uhr in einem schwarzen Hyundai auf der Staatsstraße von Brachstadt in Richtung Donaumünster unterwegs. Hier befand sich laut Angaben des Mannes eine schwarze Plane mit Steinen oder Bauschutt mitten auf seinem Fahrstreifen. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens musste der 25-Jährige das Hindernis überfahren, was zu einem Abriss der Frontlippe am Stoßfänger seines Wagens führte.

Hierbei sei ein Schaden von rund 250 Euro entstanden. Weder das Hindernis noch die abgerissene Frontlippe konnten später aufgefunden werden, heißt es von den Beamten. Ein Ermittlungsverfahren wurde jedoch eingeleitet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)