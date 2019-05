00:34 Uhr

Trauma-Ambulanz für Kliniken erwünscht

Ausstellung zum Thema Suizid: Menschen sollen sich sensibler begegnen

Von Reinhold Seefried

Im Rahmen der „Woche für das Leben“ war in Wemding die Wanderausstellung „Suizid – keine Trauer wie jede andere“ zu sehen. Ziel der Ausstellung sei es, so Diakon Thomas Rieger bei der Einführung, die Mauer des Schweigens um einen Suizid zu durchbrechen und die Trauer danach ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Auf den Ausstellungswänden wurden die verschiedenen Aspekte der Trauer nach Suizid beleuchtet und über den richtigen Umgang mit dem Thema informiert.

Ursula Mai stellte die Ziele der Selbsthilfegruppe Agus (Angehörige um Suizid) vor. Bei einem Suizid stehe oft für die Angehörigen die Frage nach dem Warum ganz massiv im Vordergrund, weil die „Schuldfrage“ ein großes Problem darstelle.

Sabine Kölbel vom Sozialpsychiatrischen Dienst Donauwörth betonte, dass ihre Beratungsstelle sich an all diejenigen richte, die sich in einer Krisensituation befinden oder psychische Probleme haben. Gespräche und Hilfen seien dort auch anonym und kurzfristig möglich.

Teresa Loichen vom Fachbereich Lebensschutz der Diözese Eichstätt erklärte, die Woche für das Leben werde seit 25 Jahren auf Bundesebene von den großen Kirchen als ökumenische Aktion organisiert. Die Aktionswoche sei ein Beitrag zum Schutz menschlichen Lebens, unabhängig von Alter oder Grad der Krankheit/Behinderung beziehungsweise der Lebenssituation.

Dieses Jahr gehe es konkret um die Enttabuisierung und Entmystifizierung von Suizid beziehungsweise den von Suizid Betroffenen und darum, einander achtsamer und sensibler zu begegnen. Hierzu zähle unter anderem, mögliche Anzeichen von Traurigkeit, Depression oder suizidalen Gedanken zu erkennen beziehungsweise in der Trauer um einen Gestorbenen zu begleiten.

Lebensschutz sei ein sperriger Begriff. Doch durch das Kommen der Gäste und das tägliche Wirken, das Dasein für andere in Beruf und Lebensalltag werde Lebensschutz greifbar und bleibe nicht abstrakt. Die Referentin dankte den Anwesenden und Engagierten für ihr Dasein und Handeln in der Lebens- und Arbeitswelt.

Dieter Lenzenhuber, der für Traumahilfe Netzwerk Augsburg & Schwaben anwesend war, erklärte, dass dieses seit über zehn Jahren sich dafür engagiere, den Betroffenen die Angst zu nehmen, Vorgänge wahrzunehmen, damit das soziale Umfeld trage. In Krisen komme es darauf an, Köpfe zu kennen. Wichtig sei es, die verschiedenen Hilfen zu vernetzen, um so den Menschen zu helfen. Dabei wäre eine Trauma-Ambulanz an einem der Kliniken in Nordschwaben eine wertvolle Hilfe.

Thomas Rieger, selbst als Notfallseelsorger tätig, berichtete über die Tätigkeit der Psychosozialen Notfallversorgung. Wenn Krisenintervention oder Notfallseelsorge im Einsatz sei, dann sei auch wichtig, den Betroffenen nach der unmittelbaren Hilfe weitere Menschen vermitteln zu können, die in den Tagen und Wochen danach weiterhelfen können. Wichtig sei hier auch die Telefonseelsorge, die eine wichtige Betreuungsaufgabe übernehme. Rieger sagte: Wenn sich in der Folge der Ausstellung eine Agus-Gruppe im Raum Nordschwaben gründen würde, würde für ihn ein großer Wunsch in Erfüllung gehen.

Die Vertreter der Einrichtungen standen noch für Gespräche zur Verfügung. Als Vertreterin der Diözese Eichstätt war Ordinariatsrätin Bagorski als Leiterin der Abteilung Diakonale Dienste anwesend.

