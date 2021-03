vor 4 Min.

Trotz Corona: Geburtstagsparty mit 15 Personen in Donauwörth

In Donauwörth feiert ein Mann Geburtstag mit 15 Gästen. Das ist in Corona-Zeiten nicht erlaubt. Einige Anwesende geben der Polizei falsche Personalien an.

In einer Privatwohnung am Zollfeld in Donauwörth hat ein Mann am Samstagabend seinen 44. Geburtstag mit insgesamt 15 erwachsenen Personen aus verschiedensten Hausständen und mehreren Kleinkindern gefeiert – und das „lautstark“, wie es von der Polizei heißt. Beim Eintreffen einer von Anwohnern verständigten Streifenbesatzung um 19.30 Uhr zeigten sich sämtliche Gäste äußerst uneinsichtig. Nach Erläuterung der Rechtslage und Personalienfeststellung verließen alle nicht dort wohnenden Teilnehmer der Feier zwangsweise die Wohnung.

Gegen 15 Anwesende erfolgten Anzeigen wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz. Fünf aus der Gruppe meinten zudem, den Beamten falsche Personalien angeben zu müssen. Diese wurden zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz angezeigt, darunter auch das „Geburtstagskind“. Bußgelder in einem voraussichtlich insgesamt deutlich vierstelligen Bereich werden die Folge sein.

