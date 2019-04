12:53 Uhr

Über 10.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei junge Autofahrer sind an Karambolage in Eggelstetten beteiligt. Auch ein drittes Fahrzeug ist betroffen.

Bei einem Verkehrsunfall in Eggelstetten ist am Sonntagnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden. Verursacher war laut Polizei ein 20-Jähriger, der mit seinem Auto aus dem Auenweg in die Egelseestraße einfuhr – und dabei einen Wagen übersah, den ein 21-Jähriger steuerte. Die beiden Pkw stießen auf der Kreuzung zusammen. Das Auto des 21-Jährigen prallte auch noch gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Vorfahrtsberechtigte erlitt leichte Blessuren. Die Autos der jungen Männer mussten abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich bei ihnen auf schätzungsweise 10.000 Euro. Hinzu kommt der Blechschaden am dritten Pkw, der bei rund 1000 Euro liegen dürfte. (dz)

