vor 39 Min.

Umjubelte Musical-Premiere von „Shrek“

Die Musical-Company punktet mit dem Fantasy-Märchen um den Oger Shrek. Warum das Ensemble diesmal vor einer besonderen Herausforderung stand

Von Barbara Würmseher

Nun also ein Märchen. Nun also eine sagenhafte Welt mit allerlei Fabelwesen: Sind die Akteure der Musical-Company in den vergangenen 20 Jahren in Jeans und Petticoats geschlüpft, in Hippie-Gewänder und Sträflingskleidung, haben sie ihre Gesichter hinter Katzen-Masken verborgen und sich mit biblischen Personen identifiziert, so geht es diesmal um reine Fantasie und allerlei kuriose Gestalten.

Da sitzt er nun, der arme Oger namens Shrek und sieht sich in seiner selbst gewählten Isolation gestört. Als schön darf er – selbst in der Märchenwelt – nicht gerade gelten mit seinem giftgrünen Teint und den weit abstehenden Trichterohren. Auch sein regelmäßiger Griff an den Allerwertesten, dem deftige Pupsgeräusche im Staccato entweichen, steigert nicht gerade seine Attraktivität. Und sein grummeliger Umgangston, hinter dem sich freilich insgeheim ein sensibler Charakter verbirgt, schafft ebenfalls nicht gerade Freunde.

Das Schicksal hat Oger allerdings auserkoren, wider seinen eigenen Willen zum Helden zu werden. Als der kleinwüchsige, indes größenwahnsinnige und dauergrinsende Lord Farquaad alle Märchenwesen des Reiches Duloc – von Pinocchio bis Schneewittchen, von den drei kleinen Schweinchen bis zum Rattenfänger von Hameln – in Shreks stinkenden Sumpf verbannt, gibt es nur einen Ausweg: Shrek muss für den eitlen Lord die gefangene Prinzessin Fiona retten. Sie ist in einen Turm eingesperrt und wird von einem Drachen bewacht. Lord Farquaad will sie heiraten, um König zu werden. Erst dann will er die verbannten Märchenwesen in sein Reich zurückholen. Was sich nun entspinnt, ist ein rasantes Abenteuer, in das sich die knapp 50 Bühnen-Darsteller der Musical-Company stürzen.

Zauberhafte Kulisse

Sie tun es auf einer geräumigen Bühne, deren Kulisse den Zuschauer nahezu vergessen macht, dass einzig hölzerne Fassaden, Papier, Stoffe, Kleister, Farbe und andere Materialien den schönen Schein schaffen. Gewährt das Burgtor im Zentrum nicht tatsächlich Eintritt zum Königreich Duloc? Liegt die grünumrankte Höhle rechts davon nicht wirklich in einem Sumpfgebiet? Und verbirgt sich nicht doch eine wohnliche Stube im Gefängnisturm der Prinzessin Fiona – dort drüben, linker Hand?

Glücklich die Zuschauer, die die Fähigkeit mitbringen, sich solcher Illusion hinzugeben. Denn allein schon die zauberhafte Kulisse ist geeignet, sich ins Geschehen fallen zu lassen. Erst recht sind es die Spieler! Erst recht ist es die Musik!

Wie gewohnt kommen die instrumentalen Klänge aus dem Off. In Ermangelung eines Orchestergrabens besetzt die zehnköpfige Band unter Wolfgang Gabler den kleinen Nebenraum, der an die Bühne grenzt. Von dort kommen beatgeschwängerte Rhythmen, gefällige Balladen, die Komponistin Jeanine Tesori kreiert hat. Es kommen leider nicht allzu viele wirkliche Ohrwürmer vor, aber insgesamt ist es eine entspannte Musicalmischung mit abwechslungsreichen und stimmungsvollen Nummern. Besonders in den groß angelegten Massenszenen beweist Tesori ihre Fähigkeit, den Reiz amerikanischer Broadwayshows einzufangen. In den Soli und Duetten finden sich samtweiche Balladen. Die Band spielt ihren Part dezidiert, sauber und passt sich den Stimmen der Sänger behutsam an.

Zwei Drittel neue Akteure

Das Fantasy-Märchen „Shrek“ als diesjährige Produktion auszusuchen, ist eine kluge Wahl. Das stellt sich vor allem bei der Besetzung der Rollen heraus, wenn es um Schauspielerei und Gesang geht. Denn Heidi Thum-Gabler, Frontfrau der Musical-Company und zuständig für die Gesamt-Inszenierung, steht in diesem Schuljahr vor einer ganz besonderen Herausforderung: 32 erfahrene Company-Mitglieder sind mit einem Schlag ausgeschieden, weil sie nach dem Abitur die Schule verlassen haben. Fast zwei Drittel der Akteure sind folglich heuer ganz neu dabei. Und um eine junge, weitgehend noch unerfahrene Truppe an ein derartiges Projekt heranzuführen und sie zum Ensemble zu formen, ist „Shrek“ tatsächlich ein geeignetes Stück.

Mit dieser Vorlage und getrieben von ihren eigenen kreativen Impulsen gelingt es der leidenschaftlichen Musical-Regisseurin einmal mehr, eine runde Gesamtleistung abzuliefern. Die Spiel- und Tanzfreude der Märchenfiguren in den opulenten Nummern schwappt unmittelbar über die Bühnenrampe in den Zuschauerraum. Die Choreografen Heidi Thum-Gabler, Liz Morlok und Laurin Strobl haben ihren Eleven alles an Geschmeidigkeit, Körperspannung und rhythmischem Gespür herausgekitzelt.

Die Hauptrollen sind gut gecastet. Bei Florian Seiler, der den Shrek in der Premiere verkörpert, ist buchstäblich alles im grünen Bereich. Chau Nguyen, der als kleinwüchsiger Lord Farquaad auf den Knien rutschend den wohl undankbarsten Job des Abends hat, liefert diese fiese Rolle richtig stark ab. Daniel Furthmüller ist ein spielerisch wie gesanglich hinreißender Esel, der richtig groß herauskommt. Er gibt ihn – wie es die Rolle fordert – ein wenig aufdringlich in seinem Buhlen um die Freundschaft Shreks, indes absolut unwiderstehlich.

Hinter dem Klamauk steht eine Botschaft

Prinzessin Fiona gibt es gleich vier Mal: als Kind (Eva-Maria Aumiller), als Teenager (Leonie Bosch), als Erwachsene (Emelie Brandner) und als Oger Fiona (Nina-Sophie Schatz). Jeder einzelnen von ihnen gebührt ein großes Kompliment für ihre schönen Stimmen und die augenfällige Bühnenpräsenz. Skelette, Vögelchen, Soldaten, Ritter und all die anderen geben ein wunderbar buntes Bild und bescheren so manchen witzigen Moment.

Hinter dem Klamauk jedoch steht eine Parabel. Aus den Kalauern kristallisiert sich am Ende eine Botschaft heraus, die die Welt retten könnte: Es ist die Botschaft von der Einzigartigkeit der Menschen, von Miteinander und Toleranz. – „Wir sind alle Freaks“, stellen die Märchenwesen begeistert fest und wenden sich direkt ans Publikum: „Wir sind alle anders, wir sind besonders, so wie Ihr. Denn Ihr seid wir. Gott schütze uns – uns alle!“

Ach ja – fast vergessen: Ein Happy End gibt es natürlich auch. So wie in jedem guten Märchen. Shrek und Fiona finden zusammen. Endlich! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann turteln sie noch heute ...

