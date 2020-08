12:09 Uhr

Unbekannte reißen Absperrung an Großsorheimer Applauskurve ab

Rund einen Monat lang war der Parkplatz an der sogenannten "Applauskurve" nahe Großsorheim gesperrt. Nun haben Unbekannte die Sperrbarken und Schilder dort entfernt und demoliert.

Über einen Zeitraum von einem Monat herrschte Ruhe an der sogenannten „Applauskurve“ auf der Kreisstraße DON 16 zwischen Großsorheim und Schaffhausen. Laut den Beamten wurden kaum noch Lärm- oder Raserbeschwerden an die zuständige Polizeiinspektion Donauwörth herangetragen. Der Grund war allem Anschein nach die aufgrund massiver Beschwerden und hoher Unfallzahlen erfolgte bauliche Sperrung des immer öfter als „Zuschauertribüne“ umfunktionierten Parkplatzes an der dortigen Haarnadelkurve. Zumindest bis zum Wochenende: In der Nacht von Samstag auf Sonntag rissen bisher bislang unbekannte Personen jedoch abermals sämtliche amtlich angebrachten Sperrbaken, Verkehrsschilder und Bodenverankerungen, die den Parkplatz sperren sollten, ab. Danach schleiften sie die Verkehrseinrichtungen in ein angrenzendes Waldstück und in einen Entwässerungsgraben demolierten sie dabei mutwillig.

Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt

Mitarbeiter des Landkreises sammelten am nächsten Tag die zerstörten und beschädigten Gegenstände im Wald ein. Mehrere Leuchteinheiten zur Gefahrenwarnung wurden vollständig zerbrochen aufgefunden, dazu zerbeulte, umgeknickte und verkratzte Schilder sowie Sperreinrichtungen.

Der entstandene Gesamtschaden wird laut Polizei auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Beamten erstatteten eine Strafanzeige gegen Unbekannt unter anderem wegen Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung gestellt, ein Delikt mit einer Strafandrohung von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Der Polizeiinspektion Donauwörth zufolge hatte die Aktion jedoch keinen langfristigen Erfolg: Am Montagmorgen war der Parkplatz wieder gesperrt. (dz)

