vor 41 Min.

Unbekannter beschädigt Auto und fährt weg

Ei Unbekannter hinterließ an einem anderen Auto in Mertingen einen beträchtlichen Schaden - und fuhr einfach weg.

Fahrerflucht in Mertingen: Gut 1500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, der am vergangenen Montag zwischen 6 und 18.30 Uhr vermutlich beim Einfahren in eine Parktasche auf dem östlichen Pendlerparkplatz am Bahnhof in Mertingen, einen geparkten, schwarzen Audi A1, an der Stoßstange hinten links, beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Hinweise an die Polizei Rain, Telefon 09090/7007-0. (dz)

Themen Folgen