Unbekannter tritt Schilder um

Wer hat gesehen, wie zwei Schilder in Donauwörth-Parkstadt umgetreten wurden? Die Polizei sucht Zeugen.

Das Ortsschild Donauwörth in der Parkstadt sowie ein Hinweisschild wurden am Wochenende umgetreten.

Eine bisher noch unbekannte Person hat am vergangenen Wochenende zwei amtliche Schilder in der Perchtoldsdorfer Straße in der Parkstadt beschädigt. Laut der Polizei handelt es sich dabei um das Donauwörther Ortsschild und ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Naturfriedhof“. Die Wegweiser wurden zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 11 Uhr augenscheinlich gewaltsam umtreten, knickten kurz über dem Fundament ab und sind nun unbrauchbar.

Bisher gibt es keine Hinweise zum Täter. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth nahm ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt auf. Die Beamten bitten um Hinweise unter 0906 706670. (pm)

