vor 50 Min.

Unfälle: Fahrer unter Einfluss von Medikamenten?

Ein Autofahrer, der möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand, hat bei und in Wemding zwei Unfälle gebaut.

Ein Autofahrer kommt bei und in Wemding mehrmals von der Straße ab. Ein Zeuge stoppt ihn.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch auf der Straße zwischen Polsingen und Wemding zwei Unfälle gebaut. Grund: Der Mann stand möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten. Durch glückliche Umständen blieb es bei Sachschaden.

Wie die Polizei berichtet, war der 44-Jährige, der aus dem angrenzenden Mittelfranken stammt, gegen 10.50 Uhr in Richtung Wemding unterwegs. Dabei kam der Wagen mehrmals nach rechts von der Straße ab und überrollte einige Leitpfosten. Die wurden herausgerissen und demoliert. Am Kreisverkehr kurz nach dem Ortseingang in Wemding geriet der Pkw erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun.

Medikamente vom Arzt verschrieben bekommen

Letztlich konnte ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer, der das ganze Geschehen beobachtete, den 44-Jährigen anhalten. Der Zeuge verständigte auch die Polizei. Der Unfallverursacher machte einen verwirrten und unsicheren Eindruck. Deshalb führten die Beamten sowohl einen Alkohol- als auch einen Drogentest durch. Beide blieben ohne Ergebnis. Jedoch gab der 44-Jährige an, dass er kurz davor Medikamente von einem Arzt verschrieben bekommen habe. Die Folge: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann Blut abgezapft.

Bei den Karambolagen entstand ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel. (pm)

