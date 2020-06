12:56 Uhr

Unfallflucht: Drei Autos in Donauwörth und Wemding beschädigt

Die Polizei meldete gleich drei Fälle der Unfallflucht am Donnerstag in Donauwörth und Wemding. Die Verursacher sind unbekannt. Es wird um Hinweise gebeten.

Gleich drei Unfallfluchten haben sich am Donnerstag im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth zugetragen. Die Karambolagen passierten in Donauwörth und Wemding.

In der Großen Kreisstadt wurde das geparkte Auto einer 61-Jährige in der Sonnenstraße beschädigt. Laut der Polizei hat ein unbekannter Wagen beim Vorbeifahren die Fahrerseite des Audi A7 gestreift. Der Lack an der Türe wurde beschädigt. Der abgebrochene Spiegel des Verursachers blieb an der Unfallstelle zurück. Die Schadenshöhe wird erst noch ermittelt. Einem Zeugen zufolge kommt als Verursacherfahrzeug ein Seat mit dem Kennzeichenanfang „DON-CQ“ infrage.

Unfallflucht in Donauwörth und Wemding: Polizei ermittelt

Am Fahrbandrand des Schützenrings in Donauwörth hat ein Unbekannter das geparkte Auto einer 43-Jährigen demoliert worden. Zwischen 21.45 und 22 Uhr parkte die Frau laut den Beamten ihr Auto vor Ort geparkt. Der Verursacher streifte mit seinem Fahrzeug den Volvo. Es entstand an diesem ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Beamten stellten eine Anstoßhöhe von 43 bis 76 Zentimetern fest.

In Wemding stellte eine 34-Jährige ihr Auto um 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Kapuzinergraben ab. Ein Pkw – der Polizei zufolge vermutlich mit DON-Kennzeichen – kollidierte beim Rückwärtsfahren mit dem schwarzen Mercedes der Frau. Der Schaden beträgt 1100 Euro. Der Verursacher setzte nach dem Zusammenstoß die Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Polizisten sicherten Fremdlacksplitter an dem beschädigten Wagen.

In allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter 0906/706670. (dz)

