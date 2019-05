vor 49 Min.

Unliebsame Küsse am Bahnhof

Am Bahnhof in Donauwörth ist eine junge Frau belästigt worden.

Als sich eine junge Frau am Bahnsteig von ihrer Familie verabschiedet, drängt ein Mann dazwischen und belästigt die junge Frau.

Einen mehr als unangenehmen Abschied hatte eine 22-jährige Studentin am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Donauwörth. Wie die Polizei Donauwörth berichtet, war die junge Frau gegen 15.30 Uhr zusammen mit ihren Eltern am Bahnsteig. Die drei verabschiedeten sich mit Umarmungen und Küssen voneinander.

Unvermittelt drängte sich ein umstehender Mann in die Familie. Auch er zog die junge Frau an sich, umarmte sie und küsste sie gegen ihren Willen auf den Mund. Die alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter, einen 48-jährigen Nordafrikaner vorläufig festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen war er vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden und ist momentan ohne festen Wohnsitz. Er wurde zur Polizei Donauwörth gebracht und von dort der zuständigen Bundespolizei übergeben. Die junge Frau gab an, dass sie zumindest an den Armen leicht verletzt wurde, als sie der Mann gegen ihren Willen an sich zog, so die Polizei. Diese ermittelt jetzt unter anderem wegen Körperverletzung. (dz)

Themen Folgen