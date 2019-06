Unter Alkoholeinfluss am Steuer 

Zum 44. Mal findet am Sonntag die Oberhauser Fußwallfahrt zur Gnadenbasilika in Wemding statt. Das ist neben der körperlichen auch eine logistische Herausforderung

Fußball

So stellt sich der TSV Rain für die neue Saison auf

Plus Während die Spieler des TSV Rain noch die Aufstiegsfeier in den Knochen haben und sich nun in der Sommerpause befinden, planen die Verantwortlichen schon für die Regionalliga.