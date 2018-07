vor 44 Min.

Vandalismus am Schmutterwehrhaus

Seit einigen Wochen werden an dem Wehrhaus an der Schmutter im Bereich Burghöfe immer wieder Sachbeschädigungen verübt.

So wurden laut Angaben der Polizei Rain mehrmals mit Steinen die Fensterscheiben eingeworfen und der Blitzableiter beschädigt. An der Wehrbrücke wurde zudem ein Maschendrahtzaun aufgerissen und ein Sensor zur Hochwasserregulierung unbrauchbar gemacht. Dem Wasserwirtschaftsamt entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei in Rain bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09090/70070. (dz)

Themen Folgen