vor 36 Min.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der Südspange

Auf der Südspange in Donauwörth hat es gekracht.

Es kracht am späten Nachmittag in Donauwörth. Eine Vollsperrung der Straße ist die Folge.

In Donauwörth hat es am Dienstagnachmittag um kurz nach 17 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Das Ganze spielte sich auf der Südspange ab, die in Folge dessen komplett gesperrt werden musste.

Das hat größere Verkehrsbehinderungen in Donauwörth zur Folge.

