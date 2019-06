11:17 Uhr

Verletzte nach Zusammenstoß

Unfall in Donauwörth: Zwei Autos krachten zusammen, es gab Verletzte.

In Donauwörth ist es am Montagabend kurz vor 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Eine 51-jährige Autofahrerin wollte, vom Weidenweg kommend nach links in die Gartenstraße abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste sie aber bis zum Stillstand abbremsen. Das bekam der nachfolgende 20-jährige Autofahrer nicht rechtzeitig mit und fuhr auf. Die Geschädigte und ihre Beifahrerin klagten nach dem leichten Zusammenstoß über Schmerzen und wurden zur Untersuchung in die Donau-Ries Klinik gebracht. Der Unfallverursacher blieb laut Polizei unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. (dz)

