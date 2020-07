vor 16 Min.

Verwirrte Frau greift Fahrradfahrerin massiv an

Eine offenbar geistig verwirrte Frau hat am Mittwoch die Donauwörther Polizei beschäftigt. Zeugen meldeten der Inspektion um 13.15 Uhr telefonisch, dass eine Fahrradfahrerin auf der Dillinger Straße in Donauwörth massiv angegangen wurde. Den Streifenbeamten stellte sich folgender Sachverhalt dar: Eine 53-jährige Anwohnerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg von der Esso-Tankstelle kommend in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Firma „Schwabatec” sprang eine 62-jährige Donauwörtherin unvermittelt auf die Frau zu, packte diese und wollte sie am Arm vom Fahrrad reißen. Dies gelang ihr jedoch nicht.

Glücklicherweise blieb die 53-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, so die Gesetzeshüter. Schließlich stürzte jedoch die Angreiferin noch während ihres Vorhabens selbst und zog sich Schürfwunden am linken Ellenbogen zu. Bis zum Eintreffen der Streife war sie jedoch verschwunden. Kurze Zeit später tauchte die Frau dann selbst auf der Inspektion auf und wollte den Vorfall als „Tötungsversuch“ gegen sie anzeigen. Die Beamten sicherten vorhandene Spuren und zeigten die Angreiferin wegen Verdachts auf eine Straftat des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr an. Über diverse Zeugenaussagen wird nun der genaue Tathergang ermittelt. (dz)

