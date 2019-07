vor 2 Min.

Wallerdorf: Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand

Bei dem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wallerdorf (Donau-Ries) konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Im Kreis Donau-Ries haben am Morgen Teile eines Bauernhofes gebrannt. Die Ursache ist noch unbekannt, der Schaden ist aber wohl beträchtlich.

In Wallerdorf im Landkreis Donau-Ries sind am frühen Samstagmorgen Teile eines landwirtschaftlichen Anwesens niedergebrannt. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte zwei Gebäude in Flammen. Es sei allerdings gelungen, ein Übergreifen des Brands auf einen angrenzenden Rinderstall zu verhindern. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Polizei vermutet technischen Defekt

Insbesondere eines der beiden Gebäude bereitete der Feuerwehr große Schwierigkeiten: Auf der großen Scheune, in der landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren, war eine Photovoltaik-Anlage verbaut, die im Zuge des Brands herabfiel. Die Splitter der Anlage zerstörten teilweise auch die Schläuche der Pöttmeser Feuerwehr.

Laut Polizei gibt es zur genauen Ursache des Brands noch keine gesicherten Erkenntnisse. Ersten Vermutungen zufolge könnte aber ein technischer Defekt eines der in der Scheune untergebrachten Geräte zu dem Feuer geführt haben. Der Schaden liegt nach Schätzungen bei etwa 500.000 Euro. (AZ)

