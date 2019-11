vor 19 Min.

Was wird aus dem ehemaligen Amtsgericht?

Steht seit Jahren leer: das ehemalige Amtsgericht in Monheim. Das Gebäude befindet sich in Privatbesitz.

Plus Das große Gebäude in der Altstadt in Monheim steht seit Jahren leer. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

Der Besitzer des früheren Monheimer Amtsgerichtes ist gestorben. Darüber informierte Bürgermeister Günther Pfefferer bei der Bürgerversammlung. Ein Vertreter der Familie sei kürzlich zu Besuch gewesen und habe durchblicken lassen, dass man einem Verkauf an die Stadt nicht abgeneigt sei.

