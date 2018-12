20:00 Uhr

Weihnachtsmärkte in Donauwörth, Monheim und Rain eröffnet

Gleich drei Städte haben am Donnerstagabend ihre Christkindlmärkte eröffnet. Was sie den Besuchern zu bieten haben.

Glitzernde Lichter in der abendlichen Dunkelheit, Glühweinduft und der Geruch von Bratwurst und Lebkuchen, weihnachtliche Melodien... Jetzt ist wieder die Zeit, wo sich kaum einer dieser romantischen Atmosphäre entziehen kann, die sich auf unseren Christkindlmärkten wiederfindet. Gestern Abend wurden gleich drei von ihnen eröffnet.

Donauwörth lockt mit besonderer Stimmung

In Donauwörth hatte Oberbürgermeister Armin Neudert noch nicht den offiziellen Startschuss gegeben, da genossen viele Besucher schon den ersten Punsch: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erfreute sich der Romantische Weihnachtsmarkt im Ried großer Beliebtheit. Auch heuer punktet der Markt (bis einschließlich kommenden Sonntag), liebevoll von Museumsleiter Thomas Heitele und seinem Team zusammengestellt, mit kunsthandwerklichen Raritäten, sodass sich ein ausgiebiger Bummel vorbei an den Ständen lohnt.

Monheim: Kinderkarrusell und ein Stall mit Tieren

Die Stadt Monheim und die Werbegemeinschaft ProGeMo laden bis 15. Dezember zum feinen Weihnachtsmarkt vor der malerischen Kulisse der historischen Altstadt ein. An den drei Tagen vor dem Dritten Advent finden Besucher weihnachtlich geschmückte Stände mit (kunst-)handwerklichen Produkten aus der Region, einen Stall mit Tieren, ein Kinderkarussell, kulinarische Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Am Samstagnachmittag findet die Verlosung der diesjährigen Weihnachtslosaktion der ProGeMo durch den Nikolaus und das Christkindle statt.

Schlossweihnacht mit bezaubernder Szenerie

In Rain gibt es für die Schlossweihnacht keinen pittoreskeren Platz als das Areal rings um das Kurfürstliche Schloss. Tourismusamt, Bauhof und andere Mitwirkende haben es in eine bezaubernde Szenerie verwandelt, in der sich neben kulinarischen Angeboten auch viel Kunsthandwerk und ein umfangreiches Rahmenprogramm abspielen. Ganz neu heuer sind der Weihnachtsengel und der Nikolaushelfer – zwei Symbolfiguren für die Schlossweihnacht –, die per Malwettbewerb von Rathaus und Grundschule ermittelt wurden. Elin Dükkanci und Julian Mergel (beide 9 Jahre) haben gewonnen und repräsentieren heuer die Aktion. Zusammen mit Bürgermeister Gerhard Martin eröffneten sie die Schlossweihnacht. Bis Sonntag noch gibt es dort viel zu erleben. (bih/wüb/dz)

Themen Folgen