Welcher Beruf ist der richtige?

Informieren, ausprobieren, Kontakte knüpfen – der Berufswegekompass ist mit 142 Ausstellern die größte Messe dieser Art in der Region. Junge Menschen sollen Einblicke und Überblick bekommen, um den jeweils richtigen Beruf zu finden.

Zum 18. Mal findet der Berufswegekompass in Harburg statt. Am 26. Oktober bieten 142 Aussteller Informationen über Aus- und Weiterbildung sowie Studium an.

Wie finde ich den richtigen Beruf für mich? Wo kann ich meine Stärken optimal einbringen und mich weiterentwickeln? Der Weg ins Berufsleben ist für junge Menschen nicht immer klar vorgezeichnet. Orientierungshilfe auf der Suche soll der Berufswegekompass (BWK) bieten, bei dem heuer 142 Aussteller jede Menge Informationen bieten.

Der 18. Berufswegekompass der Wirtschaftsjunioren findet am Samstag, 26. Oktober, von 9 bis 13 Uhr in Harburg statt. Diese größte Berufsinformationsmesse der Region verzeichnet heuer wieder einen neuen Rekord in puncto Aussteller, Berufsbilder und Vorträgen und bietet damit eine umfassende Informationsplattform.

Zwei große Veranstaltungszelte

Interessierte Schülerinnen und Schüler, wie auch deren Eltern können sich auf über 3400 Quadratmetern Ausstellungfläche über die unterschiedlichen Berufsbilder (Ausbildung und Studium) informieren. In der Stadthalle Harburg, in zwei speziell für die Messe aufgebauten großen Veranstaltungszelten und der angrenzenden Schule präsentieren 142 Aussteller aus allen Bereichen der Wirtschaft und Weiterbildung insgesamt 316 Ausbildungsberufe und Studiengänge.

An den Ständen können sich die jungen Leute direkt bei den Ausbildern und häufig auch bei den Azubi Informationen abholen und sich so ein erstes Bild über den möglichen neuen Traumberuf machen. In vielen Fällen können auf dem BWK auch Praktika bei den Unternehmen vereinbart werden.

Neben der Ausstellung werden zwölf verschiedene Vorträge ab 9.15 Uhr in der angrenzenden Schule angeboten. Hier kann man sich über Themen wie zum Beispiel das richtige Verhalten im Vorstellungsgespräch, Duale Studienmöglichkeiten, FOS & BOS oder die Karriere im Handwerk informieren. Mit dem speziell für die Veranstaltung erstellten Ausbildungsmagazin „Start4you“ kann jeder Teilnehmer sein Wissen nach dem Besuch der Veranstaltung vertiefen und sich auf die anstehende Bewerbungsphase optimal vorbereiten.

Externe Partner sind mit dabei

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer der Wirtschaftsjunioren und externe Partner wie die Agentur für Arbeit, die IHK Schwaben, der Wirtschaftsförderverband Donauries und der Rotary-Club Nördlingen bringen sich auch dieses Jahr wieder mit in die Organisation ein.

„Wieder ist es uns gelungen, die Veranstaltung mit einer größeren Zahl an Ausstellern, Berufsbildern und auch Vorträgen für die Schüler noch interessanter gestalten zu können.“, berichtet Jochen Schmidt, der gemeinsam mit Achim Schubert den Berufswegekompass organisiert. „Es ist beachtlich, mit welchem Engagement sich gerade auch die Aussteller auf der Veranstaltung präsentieren und die jungen Menschen bei diesem wichtigen Schritt im Leben, der richtigen Berufswahl, unterstützen“, ergänzt Schubert.

Am 26. Oktober von 9 Uhr bis 13 Uhr können sich Interessierte auf dem Berufswegekompass in Harburg informieren - natürlich kostenfrei. „Eigeninitiative punktet“ – so der Slogan der Veranstaltung. Das 44-seitige Messebooklet mit allen Ausstellerinformationen und -adressen, Berufsbildern und Vorträgen erhalten interessierte Schüler direkt über die Schulen oder als Download unter: www.berufswegekompass.de.

