Wemding

07:09 Uhr

Gartenschau: Was die Bürger in Wemding vorschlagen

Plus Bei Zusammenkunft bringen Interessierte ihre Ideen für ein Konzept für eine mögliche Landesgartenschau in Wemding ein. Was den Bürgermeister besonders freut.

Von Wolfgang Widemann

Die Stadt Wemding befindet sich bekanntlich in der Bewerbungsphase für eine mögliche Kleine Landesgartenschau in den Jahren 2028 bis 2032. Die Frist endet im April 2022, ehe der Fachbeirat der Bayerischen Landesgartenschau sowie zwei bayerische Ministerien entschieden, welche Städte in Bayern die Austragungsorte werden. In das Konzept der Kommune für eine solche Schau sollen auch Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger mit einfließen. Nun fand ein erster Termin statt, bei dem sich Interessierte einbringen konnten. Die machten reichlich davon Gebrauch.

