vor 37 Min.

Wemding: Parkrempler macht sich aus dem Staub

Eine junge Frau machte am Samstag eine unschöne Entdeckung an ihrem Auto. Der Täter war da bereits über alle Berge.

Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Ries parkte am Samstag zwischen 10 und 12.15 Uhr ihren schwarzen VW Golf im Bereich des Wemdinger Feuerwehrhauses. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses am hinteren rechten Radlauf beschädigt. Der Schaden ist laut Polizei unfalltypisch und weist auf einen möglichen Parkrempler hin. Es wurde heller Fremdlack sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/ 706670 in Verbindung setzen. Ebenso sollte verfahren, wer an seinem Fahrzeug einen entsprechenden Schaden feststellt und zur relevanten Zeit im Bereich des Unfallortes geparkt hat. (dz)

