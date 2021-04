Wie zwei Donauwörther Schüler Einparken erleichtern

Tim Schönle und Leo Suchan beschäftigen sich mit dem Einparken. Denn das wird immer schwieriger. Was die Neuntklässler dagegen tun wollen.

Es ist ein großes Problem: Autos werden immer größer, aber die Parklücken bleiben unverändert. Tim Schönle und Leo Suchan haben an einem Lego-Fahrzeug eine Einparkautomatik entwickelt, damit das Auto ohne Beschädigungen in die Lücken fahren können. Damit setzten sich die beiden Donauwörther Gymnasiasten beim Regionalentscheid des Wettbewerbs „ Jugend forscht“ durch.

Die Neuntklässler verbesserten für den bevorstehenden Landeswettbewerb nochmals den Einparkvorgang und die Lenkung. Mit diesem Projekt gingen sie schon vergangenes Jahr bei „Jugend forscht“ an den Start, allerdings nicht ganz so erfolgreich wie heuer: „Letztes Jahr waren wir auf Platz zwei. Jetzt den ersten Platz zu gewinnen, war sehr schön“, sagt Tim.

Donauwörther Schüler nehmen erfolgreich nicht nur bei Jugend forscht teil

Zusätzlich zu Prämie und Urkunde bekamen alle Gewinner noch eine Aufgabe für einen weiteren Wettbewerb: Den Bau eines Insekts, das dann batteriebetrieben ist. Mit ihrem eigenen Projekt wollen sie nächstes Jahr allerdings nicht erneut ins Rennen gehen: „Wir haben eigentlich schon alles gemacht, was man machen kann und haben jetzt die Grenzen erreicht“, erzählt Tim Schönle.

Neben „Jugend forscht“ nehmen die Jungs auch gemeinsam an verschiedenen Mathematikwettbewerben teil und waren auch dort schon erfolgreich. Vor zwei Jahren gewannen sie ein Brettspiel. Nicht nur bei der Wahl der Wettbewerbe liegen die beiden Schüler auf einer Wellenlänge, sondern auch in Bezug auf ihre Lieblingsfächer: Mathe und Physik. Tim erzählt: „Zahlen und rechnen mochte ich schon immer gerne und besonders spannend finde ich die Versuche, die wir in der Schule machen.“ Musik hingegen gehört zu den Fächern, auf die beide gerne verzichten würden. „Ich verstehe nicht, warum man das machen muss, wenn man später damit beruflich nichts mehr zu tun hat“, sagt Leo. Nur bei Kunst sind sie sich uneinig. Während Tim es gar nicht mag, findet Leo „es nicht so schlimm“.

Tim Schönle lernt schon an Vorlesungen der Hochschule Neu-Ulm

In ihrer Freizeit fahren die Neuntklässler gerne zusammen Fahrrad, spielen entweder zusammen oder gegen den Computer Schach und kickern. Ansonsten gehen ihre Interessen auseinander: Tim macht seit etwa acht Jahren Karate und spielt Fußball. Seit vergangenem September nimmt Tim einmal im Monat an Vorlesungen in Mathe der Hochschule Neu-Ulm teil: „Dort lerne ich Sachen, die man in der Schule nicht lernt.“

Leos Hobbys hingegen sind Segeln und Bogenschießen. Auf das Segeln sei er durch seine Tante gekommen, die das schon länger macht. Seinen ersten Segelschein hat er schon in der Tasche und schippert mit einem Boot über den Chiemsee. Das reicht Leo aber noch nicht: Er möchte noch seinen Grundschein für einen Katamaran und einen Motorbootschein machen. Auch er interessiert sich bei der Hochschule Neu-Ulm für einen Kurs, der sich mit App-Entwicklung beschäftigt.

Konkrete berufliche Wünsche haben die Jugendlichen noch nicht. Beide wollen auf jeden Fall in die Richtung der Naturwissenschaften gehen, wobei Tim gerne studieren will. Leo würde aber auch eine Ausbildung nicht ausschließen.

Noch ein anderes Donauwörther Team war erfolgreich beim Schülerwettbewerb: Gegen dicke Luft im Klassenzimmer

Lesen Sie auch: