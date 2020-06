Wirtschaft in Coronazeiten: Sozial mit kühlem Kopf

Schwarzmalerei ist fehl am Platze, auch und gerade in einer Krise. Das mahnen die regionalen Vertreter der Gewerkschaft IG Metall nicht zu Unrecht an. Denn Angst ist gemeinhin ein schlechter Berater und kann zudem massive Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftsleben haben.

Von daher ist es als unredlich zu bezeichnen, wenn sogenannte Experten nebst Geschäftsführern großer Konzerne quasi von Tag eins der Krise an von größten Einbrüchen sprechen. In der Tat wird so mit existenziellen Ängsten der Menschen gespielt – dieses Vorgehen widerspricht einem Herangehen mit Herz und kühlem Kopf. Derweil ist es unzweifelhaft, dass Corona die Wirtschaft in der Boomregion Nordschwaben noch länger beschäftigen wird.

Auch wenn Deutschland bis dato passabel durch die Krise gekommen ist: Das Gros des produzierenden Gewerbes im Landkreis Donau-Ries ist exportorientiert, international verflochten. Wenn die Nachfrage in gebeutelten anderen Regionen sinkt, dann spürt das auch die Wirtschaft hier. Die staatlichen Stützungssysteme in unserem Land haben derweil ihre Stärke gezeigt: Zehn Millionen Menschen hierzulande in Kurzarbeit, parallel dazu dreißig Millionen Arbeitslose in Amerika, das seit jeher weniger auf die Hilfen der öffentlichen Hand baut.

Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland war bisher handlungsfähig und hat sich gegenüber einem puren Kapitalismus sowie sozialistischen Experimenten stets als stabiler erwiesen – Gott sei Dank. Dies zeigt: Nachhaltige Stabilität erzeugen nicht die „extremen“ Wirtschaftssysteme (die „Ismen“), sondern jene mit Maß, Mitte, Werteverbundenheit.

