Wolferstadt: Aufwändiger Weg für neue Bauplätze

In diesem Bereich am südlichen Ortsende von Wolferstadt soll ein neues Baugebiet entstehen. Doch hier brüten auch Feldlerchen.

Plus Die Gemeinde Wolferstadt hat derzeit keinen einzigen Bauplatz. Doch die Nachfrage danach ist groß. Einem angedachten Baugebiet steht jetzt ein Vogel im Weg.

Von Wolfgang Widemann

In Wolferstadt möchten viele junge Leute leben. Dies spürt die kleine Jura-Gemeinde bei der Nachfrage nach Bauplätzen. Es herrsche eine enorme Nachfrage, berichtet Bürgermeister Philipp Schlapak. Mit einem neuen Baugebiet namens „Kühberg“ wolle man diese befriedigen. Allerdings ist die Anhöhe am südlichen Dorfrand offenbar auch anderweitig ein beliebtes „Siedlungsgebiet“. Dort brüten Feldlerchen.

Für die geschützten Vögel soll als ökologischer Ersatz im Umfeld der Lebensraum verbessert werden. Dieses Thema beschäftigt die Kommune nun schon seit fast einem Jahr – und sorgt laut Schlapak für einige Diskussionen.

Was die menschlichen Siedler in Wolferstadt betrifft, sieht die Lage so aus: Die Gemeinde verfügt derzeit über keinen einzigen Bauplatz. Gleichzeitig verzeichnet sich nach Angaben des Bürgermeisters eine „Vielzahl“ von Interessierten, die im Ort ein Haus bauen wollen. „Wir haben viele junge Menschen, die hierbleiben wollen“, sagt Schlapak. Ausreichend Wohnraum zu ermöglichen, sei eine gemeindliche Aufgabe.

Bauen in Wolferstadt: Gemeinde will Wohnraum verdichten

Natürlich versuche man, im bestehenden Siedlungsgebiet freie Flächen zu bebauen, also zu „verdichten“. Dies geschehe auch in einem bemerkenswerten Maße. So seien jüngst Bauanträge für gleich vier Häuser auf privaten Grundstücken eingegangen und einen Dachgeschoss-Ausbau. Man benötige aber auch neues Bauland. Solches soll im Bereich „Kühberg“ nach dem Willen der Kommune auf einer Fläche von gut drei Hektar entstehen. Die Planungen sind weit fortgeschritten. Sie sehen 27 Parzellen vor. Der Gemeinderat hat jetzt das Bebauungsplan-Verfahren weiter vorangebracht. Schlapak zufolge wurde die Straßenführung nochmals etwas verändert.

Noch immer ungelöst seien die angestrebten Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerchen. Im Rahmen eines Artenschutzgutachtens stellten Experten im vorigen Jahr fest, dass am „Kühberg“ auf der bisherigen landwirtschaftlichen Fläche gleich vier Paare brüteten. Damit diese in der Nähe alternative Standorte finden, sollen 40 sogenannte Lerchenfenster bei Wolferstadt ausgewiesen werden. Dabei handelt es sich um jeweils 20 Quadratmeter große Flächen. Die werden nicht angesät, um – so Schlapak – den Bodenbrütern „Start- und Landebahnen“ zu bieten.

Wolferstadt muss bei der Ortsplanung Lerchenfenster beachten

Die Kommune sperre sich keineswegs gegen diese Maßnahme: „Wir setzen das um, keine Frage.“ In der Sache seien die ökologischen Ausgleichsflächen „gar nicht so kompliziert“. Das Problem sei „die Verwaltung, die dahinter steckt“. Weil es sich bei den Lerchenfenstern um eine behördliche Auflage handle, müsse diese kontrollierbar sein und genau dokumentiert werden. Die Flächen seien jedes Jahr zu verändern. Sie müssten auf freiem Feld liegen, also nicht zu nahe am Wald. Die Gemeinde will versuchen, die Fenster auf Grundstücken zu verwirklichen, die im Eigentum der Kommune sind.

All diese Punkte müssten vertraglich geregelt werden. Bisher sei man mit der Unteren Naturschutzbehörde hier zu keinem Ergebnis gekommen: „Es ist alles irgendwie unklar.“ Der Bürgermeister hat auch registriert, dass die Auflagen „wesentlich strenger“ seien als vor ein paar Jahren. Dennoch hofft er, in den kommenden Wochen und Monaten eine Lösung mit der Behörde zu finden. Dann sollen nicht nur die Lerchen weiter in Wolferstadt eine Heimat haben: „Wir sind immer noch zuversichtlich, dass wir im Herbst mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet beginnen können.“

