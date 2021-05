Wolferstadt

07:00 Uhr

Gesucht: Eine Idee für die alte Schule in Wolferstadt

Das alte Schulhaus in Wolferstadt steht schon länger leer. Die Gemeinde sucht nach einem Konzept, wie das Gebäude genutzt werden könnte.

Von Wolfgang Widemann

Das alte Schulhaus in Wolferstadt steht seit rund fünf Jahren leer. Bürgermeister Philipp Schlapak würde dem denkmalgeschützten Gebäude gerne neues Leben einhauchen. Die Frage, die bislang nicht so einfach zu beantworten ist, lautet aber: In welcher Form soll das geschehen?

