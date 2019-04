vor 20 Min.

Zerstörtes Biotop: Was ist noch zu retten?

So sah es vor ein paar Wochen in dem Biotop nahe Donauwörth aus: Aus Bauschutt war eine Fahrbahn geschaffen worden und Baugerätschaften sowie andere Dinge lagerten auf der geschützten Fläche. Der Fall beschäftigt das Landratsamt.

Besitzer hat Maßnahmen zur Wiederherstellung ergriffen. Die reichen aber nicht aus

Von Wolfgang Widemann

Jetzt geht es darum, zu retten, was noch zu retten ist. So lässt sich die Situation in einem Biotop südlich von Donauwörth beschreiben, das zumindest zum Teil zerstört worden ist. Jetzt steht fest: Es war der neue Besitzer, der die rund drei Hektar große Fläche neben der Bahnstrecke mit einer Straße aus Bauschutt „erschlossen“, dabei mehrere Hügel abgetragen und eine Grube mit Bauschutt aufgefüllt sowie das Grundstück als Lagerplatz für allerlei Gerät und Betonplatten genutzt hat.

Bis zum vorigen Wochenende hatte der Verursacher des Schadens Zeit, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Am Montag schaute das Landratsamt vor Ort nach. Ergebnis: Ein Großteil des Bauschutts sowie die Maschinen und Betonplatten sind entfernt worden. Aber, so ist aus der Behörde zu hören: „Es ist schon noch etwas zu tun.“ So lasse sich auch das Maß der Zerstörung noch nicht abschätzen. Hier müsse man warten, ob Samen oder Knollen von geschützten Pflanzen im Erdreich verblieben sind.

Über ein Maklerbüro von der Bahn ersteigert

Wie berichtet, hat der Besitzer die Fläche über ein Maklerbüro von der Deutschen Bahn ersteigert. In der Ausschreibung sei das Areal klar als Biotop ausgewiesen gewesen, erklärt Alexander Helber, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN). Die Umweltorganisation hat über Jahrzehnte das Grundstück gepflegt, das als eines der wertvollsten Biotope im Donau-Ries-Kreis gilt. Dort kamen bislang zahlreiche Pflanzenarten vor, die auf der Roten Liste stehen. Weil es sich um eine geschützte Fläche handelt, die zudem in einem vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet liegt, muss der Besitzer mit einem saftigen Bußgeld rechnen – zumal er laut Landratsamt auch gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen hat. Bislang hatte der BN mit der Bahn eine Vereinbarung, das Biotop zu pflegen. Wie es nun mit dem neuen Besitzer weitergeht, sei noch unklar, schildert Helber. Der BN werde sich das Grundstück demnächst genauer ansehen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen. Dabei habe man auch keine Berührungsängste, mit dem Verursacher zu kommunizieren und zu kooperieren. Der dürfe sich durchaus melden: „Eine Zusammenarbeit wäre sinnvoll.“ Dem BN sei daran gelegen, das Biotop so weit wie möglich zu rekonstruieren.

