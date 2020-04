Zugunglück bei Staudheim: Ein Augenzeuge erzählt

Plus Roland B. beobachtet, wie am Bahnübergang bei Staudheim ein Auto gegen einen Zug prallt. Was er dann mit dem Zug-Personal erlebt, macht ihn fassungslos.

Was spielte sich im Zug ab nach dem Zusammenstoß mit dem Auto der 77-jährigen Frau am Bahnübergang Staudheim? Warum setzte der Triebwagenführer nach kurzem Stopp seine Fahrt fort, als sei nichts passiert? Weshalb hat keiner des Zug-Personals oder der Reisenden bei der Verletzten unmittelbar erste Hilfe geleistet? Die Ereignisse vom Dienstagabend werfen noch immer Fragen auf.

Roland B. kennt die Strecke gut

Jetzt hat sich Roland B., ein Fahrgast der Eisenbahngesellschaft Agilis bei unserer Zeitung gemeldet. Er ist regelmäßig als Berufspendler auf dieser Strecke unterwegs und wurde am Dienstag Augenzeuge des Zusammenstoßes und der weiteren Ereignisse. Was der 46-Jährige erzählt, lässt nicht nur das Verhalten des Lokführers, sondern auch das zweier Zugbegleiterinnen in einem zweifelhaften Licht erscheinen.

Die Stelle gilt als besonders unfallträchtig

Roland B. saß am Dienstag im ersten der beiden aneinandergekoppelten Triebwagen und dort im letzten Abteil in Fahrtrichtung rechts. Er war auf dem Heimweg von Neuburg nach Rain. Unmittelbar nach Staudheim bemerkte er den Wagen der 77-Jährigen. Zunächst verlaufen Kreisstraße 39 und Bahnschienen ziemlich parallel zueinander, ehe sie sich dann eben an jenem Bahnübergang kreuzen, der seit Jahrzehnten als besonders unfallträchtig gilt.

„Mir war klar: Jetzt knallts!“

„Das Auto fuhr nach meiner Schätzung mit etwa 70 Stundenkilometern auf den Bahnübergang zu, ohne die Geschwindigkeit zu verringern. Da haben keine Bremslichter geleuchtet“, erinnert sich Roland B., der während der Fahrt zum Fenster hinausgeschaut hat. „Da war mir klar: Jetzt passiert was, jetzt knallts.“ Sekunden später kam der Aufprall. Wie der Zeuge auf der Anzeige im Waggon lesen konnte, war der Triebwagen zu diesem Zeitpunkt mit Tempo 119 unterwegs. „Ich hab den Knall gehört, hab Glassplitter fliegen sehen, dann wurde das Auto weggeschleudert und es gab eine große Staubwolke.“

Am Bahnübergang zwischen Rain und Staudheim hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. Am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr wurde das Auto einer älteren Fahrerin auf der linken Seite von einem Zug erfasst und ein ganzes Stück weit mitgeschleift, ehe es im Graben neben den Schienen liegen blieb. Dabei wurde die Frau aus einer Lechgemeinde verletzt. Bild: Barbara Würmseher

Der Lokführer legte eine Notbremsung ein, sodass der Zug zum Stehen kam. „Also hat er wohl etwas gemerkt“, schlussfolgert Roland B.. „Warum hätte er sonst auf freier Strecke stehen bleiben sollen?“

Zugbegleiterinnen schenkten dem Zeugen wohl keinen Glauben

Der 46-Jährige war geschockt, wollte aber sofort handeln. Allerdings hinderten ihn, wie er schildert, die beiden Zugbegleiterinnen daran. „Ich hab zu ihnen gesagt: Da ist etwas passiert. Da ist ein schwarzes Auto in den Zug gefahren. Machen Sie die Türen auf, damit man aussteigen und helfen kann.“ Ein weiterer Fahrgast, der ebenfalls Augenzeuge ist, soll ihn dabei unterstützt haben. Doch die Bemühungen beider Männer blieben ohne Erfolg. „Die eine Zugbegleiterin hat uns bestätigt: Da hat was gescheppert. Aber die andere, die ältere von beiden, hat sinngemäß gesagt: Das stimmt nicht. Die Türen bleiben zu. Auf keinen Fall steigt jemand aus. Da ist nichts passiert. Die beiden Frauen haben uns nicht für voll genommen, das hat mich wirklich aufgeregt.“ Roland B. ist noch immer darüber aufgebracht, dass man seinen Beobachtungen nicht geglaubt hat. Es hätte ja auch um Leben und Tod gehen können. „Im Ernstfall können die ersten Sekunden lebensrettend sein.“

Noch im Zug versuchte er per Handy, unter 112 und 110 Rettungsdienste zu verständigen, hatte aber keinen Empfang, wie er sagt. Nach vier bis fünf Minuten Wartezeit setzte sich sich der Zug wieder in Bewegung und seine normale Tour fort. In Rain angekommen, stieg Roland B. dann aus und holte den Notruf nach. Für das Verhalten der Zugbegleiterinnen hat er nur Kopfschütteln: „Ich verstehe das absolut nicht. Für mich ist das Unfallflucht.“

Am Bahnübergang zwischen Rain und Staudheim hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. Am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr wurde das Auto einer älteren Fahrerin auf der linken Seite von einem Zug erfasst und ein ganzes Stück weit mitgeschleift, ehe es im Graben neben den Schienen liegen blieb. Dabei wurde die Frau aus einer Lechgemeinde verletzt. Bild: Barbara Würmseher

Derzeit keine inhaltlichen Auskünfte von Agilis

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte die Eisenbahngesellschaft Agilis, man kümmere sich derzeit „sowohl intern als auch in intensiver Zusammenarbeit mit den Behörden um die Aufklärung und Aufarbeitung des Vorfalls“. Die umfangreiche Analyse von Unfällen sei bei Agilis obligatorisch. Eine Sprecherin erklärte: „Für uns ist die Sicherheit der Fahrgäste und Mitarbeiter oberstes Gebot.“

Laufende Ermittlungen

Zu Details sowohl zum Unfallhergang, als auch zum Verhalten des Lokführers und der Zugbegleiterinnen, wie vom Augenzeugen geschildert, wollte sich das Unternehmen gestern nicht äußern. Man könne dazu aufgrund der laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die sorgfältigen Untersuchungen würden eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Unabhängig von der Frage, warum der Zug weitergefahren ist, stellte die Pressestelle klar, dass Unfallverursacherin die Autofahrerin sei. „Ihr wünschen wir natürlich gute Genesung“, ließ die Unternehmens-Sprecherin wissen.

Lesen Sie dazu auch: