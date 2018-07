12:38 Uhr

Zusammenstoß beim Ausparken

Bei einer Karambolage in Wemding entsteht ordentlich Schaden. Zwei Autos sind beteiligt.

Bei einem Unfall in Wemding ist am Dienstag gegen 16 Uhr ordentlich Blechschaden entstanden. Wie die Polizei meldet, rangierte eine 28-Jährige, die mit ihrem Auto in der Nördlinger Straße vor einem Geschäft geparkt hatte, rückwärts. In diesem Moment war ein 39-Jähriger mit seinem Wagen auf der Straße stadtauswärts unterwegs – und konnte nach eigenen Angaben den Pkw der Frau, der durch ein anderes Auto verdeckt war, nicht rechtzeitig erkennen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Trotz der mutmaßlich geringen Geschwindigkeiten ist der Sachschaden hoch. Er wird auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt. Der Wagen des 39-Jährigen musste abgeschleppt werden. (dz)

