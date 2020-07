vor 59 Min.

Zwei Dachdecker erleiden Stromschlag

In Wemding sind zwei Dachdecker verletzt worden, als sie einen Stromschlag erlitten. (Symbolbild)

Eine unglückliche Verkettung von Umständen sorgt auf einer Baustelle in Wemding dafür, dass zwei Handwerker unter Strom gesetzt werden.

Mehrere Dinge mussten unglücklich zusammenkommen, so dass zwei Bauarbeiter am Mittwoch auf einer Baustelle in Wemding Stromschläge erlitten und ins Krankenhaus mussten.

Die Mitarbeiter einer Dackdeckerfirma waren am Mittwochnachmittag vom Dach eines frei stehenden Einfamilienhauses im Rennerring auf das nebenan angebrachte Baugerüst gestiegen, als sie unter Strom gesetzt wurden. Die 59 und 20 Jahre alten Männer erlitten durch den Stromschlag jeweils leichte Verletzungen. In der Donau-Ries Klinik in Donauwörth wurden sie versorgt, sie konnten das Krankenhaus allerdings zeitnah wieder verlassen.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth nahm vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Eine Fehlersuche ergab, dass ein Spengler vor zwei Tagen die Zuleitung einer direkt nebenan befindlichen Straßenlaterne angebohrt und somit einen Leitungskontakt zur Kupferdachrinne des Hauses hergestellt hatte.

Die elektrische Sicherung der Straßenlaterne löste daraufhin aus, als die Lampe später automatisch aktiviert wurde. Das Licht ging aus. Daraufhin wurde über eine Störungsmeldung der Versorger der Straßenlaternen informiert, dass diese Lampe defekt ist.

Als der Mitarbeiter der Versorgerfirma die Sicherung nun am Mittwoch wieder einlegte, setzte er damit unbeabsichtigter Weise über einen Kreislauf die metallene Dachrinne unter Strom, die die beiden Arbeiter wenig später zeitgleich berührten. Dadurch schloss sich der Stromkreis und die Dachdecker erlitten den Stromschlag.

Die Straßenlaterne wurde vorerst komplett vom Netz genommen, so die Polizei Donauwörth. Weitere Ermittlungen, auch zu eventuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeiten dieser äußert unglücklichen Kausalkette, erfolgen aktuell durch Beamte der PI Donauwörth. (dz)

