vor 59 Min.

Zwei Neue im Vorstand der Grünen

Bärbel Stahl und Ömer Bulut mit an der Spitze in Donauwörth

Die Donauwörther Grünen haben den Vorstand des Ortsverbandes neu gewählt. Als Sprecherin ist Bärbel Stahl aus Riedlingen neu im Team, ebenso wie Ömer Bulut als Schriftführer. Thomas Krepkowski wurde als Sprecher wiedergewählt. Albert Riedelsheimer wurde per Beschluss in den Vorstand kooptiert.

Im Ergebnis der Wahl spiegelt sich laut einer Pressemitteilung der Zuwachs der Grünen auch in Donauwörth wider. Neue Mitglieder engagieren sich demnach für grüne Politik vor Ort und übernehmen dabei Verantwortung in der Partei. Durch sie sei der Ortsverband für die anstehenden Kommunalwahlen breiter aufgestellt und besser in der Kommune vernetzt.

Mit Stahl als Zweiter Vorsitzender bei Aktion Anker Donauwörth gewinne die Partei eine Engagierte in der Arbeit mit Flüchtlingen. Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen ist in der Praxisverwaltung bei einer Zahnärztin in Rain tätig und hat ihre neue politische Heimat bei den Grünen gefunden. Bulut ist Arzt und aus der Türkei nach Deutschland geflüchtet. Er verbessere aktuell seine Deutschkenntnisse, das Amt als Schriftführer sei dazu eine passende Herausforderung. Den Mitgliederzuwachs und die Tendenz zu „grünen Themen“ wollen die Grünen in der Kommunalwahl entsprechend in Mandate umsetzen. So beschloss die Versammlung einstimmig, dass Albert Riedelsheimer der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen werden soll. Des Weiteren laufen die Vorbereitungen für die Stadtratsliste. (dz)

