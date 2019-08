06.08.2019

Zweiter Gemeinderat erklärt Kandidatur zum Bürgermeister

Stefan Roßkopf möchte 2020 in Niederschönenfeld Bürgermeister werden. Er ist der zweite Bewerber.

In der Gemeinde Niederschönenfeld hat ein zweiter Gemeinderat Interesse am Amt des Bürgermeisters bekundet. Stefan Roßkopf, 47 Jahre, ist seit 2014 im Gemeinderat und hat in der letzten Sitzung des Gremium erklärt, dass er sich für eine Kandidatur aufstellen lassen will. Für welche Gruppierung er ins Rennen geht, ist noch offen.

Roßkopf stammt aus Feldheim und hat dort seine Kindheit verbracht. 2002 zog er mit seiner Familie nach Niederschönenfeld. „Ich kenn beide Ortsteile sehr gut“, sagt der verheiratete Vater zweier Töchter im Alter von 13 und 17 Jahren.

Er wolle sich tatkräftig für eine gute Zukunft der Gemeinde einsetzen, erklärt er nach der Motivation für seine Kandidatur gefragt. Mehrere Bürger hätten ihn darauf angesprochen und dazu ermutigt. Roßkopf ist in den örtlichen Vereinen aktiv und ist aktuell bei Südzucker beschäftigt. Dort ist er freigestellter Betriebsrat.

Martin Stegmair will auch Rathauschef werden

Wie berichtet, will sich auch Gemeinderat Martin Stegmair um das Amt des Bürgermeister in Niederschönenfeld bewerben. Amtsinhaber Peter Mahl hört nach 18 Jahren auf. Die Kommune mit etwa 1500 Bürgern wird auch in den kommenden Jahren von einem ehrenamtlichen Rathauschef geführt. (fene)

