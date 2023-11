Asbach-Bäumenheim

12:00 Uhr

Platz für 30 weitere Asylbewerber in der Gemeinschaftsunterkunft

Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber der Regierung von Schwaben in Asbach-Bäumenheim wurde um 30 Plätze erweitert.

Plus Am Josef-Durnau-Ring in Asbach-Bäumenheim stand einst eine Fleischfabrik. Bereits vor dem Umbau waren dort Flüchtlinge untergebracht. Nun wurde das Gebäude erweitert.

Die Asylunterkunft am Josef-Durnau-Ring in Asbach-Bäumenheim ist erweitert worden. Nach einem Jahr Bauzeit hat die Eigentümerfamilie die neuen Räumlichkeiten offiziell an den Mieter und Betreiber der Flüchtlingsunterkunft, die Regierung von Schwaben, übergeben. Bereits seit 2017 dient das ehemalige Fleischwerk Deibler als Asylunterkunft.

Zu den bisher 65 Flüchtlingen kommen, voraussichtlich ab 1. Februar, weitere 30 hinzu. Damit wird die Vision des verstorbenen Unternehmers Franz Deibler, die ehemalige Fleischwarenfabrik neu zu nutzen, umgesetzt. Der bisher größtenteils unbenutzte Teil des Gebäudes wurde nun für weitere Zimmer, Sanitäranlagen und Küchenräume umgebaut. Insgesamt hat das Areal eine Gesamtfläche von 1430 Quadratmetern.

