Rentner baut Unfall in Bäumenheim

Bei einem Unfall in Bäumenheim stoßen zwei Autos zusammen. Die Beteiligten bleiben unverletzt.

Als er aus einem Parkplatz in Bäumenheim herausfahren wollte, hat ein 70-Jähriger einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann am Donnerstag gegen 17.30 Uhr den Parkplatz der Zott-Genusswelt in der Anton-Jaumann-Straße mit seinem Auto verlassen. Dabei übersah er den parkenden Pkw eines 69-Jährigen und prallte in dessen Heck. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3500 Euro, der Verursacher blieb unverletzt. (AZ)

