42 km/h zu schnell: Polizei blitzt Raser vor Kindergarten

Die Verkehrspolizei führt vor dem Kindergarten in Auchsesheim eine Geschwindigkeitsmessung durch. 54 Autofahrer werden bestraft, einige fahren viel zu schnell.

Insgesamt 1258 Fahrerinnen und Fahrer hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung am Montag in Auschsesheim erwischt. Wie die Gesetzeshüter berichten, führten sie die Messungen zwischen 7.15 und 12.25 Uhr vor dem Kindergarten in der Mertinger Straße (Ortsdurchfahrt) durch.

54 Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen moniert werden - 34 im Verwarnungsbereich und 20 mit einer Anzeige und Punkten in Flensburg. In den Betreuungszeiten der Kinder gilt auf dem Straßenabschnitt in Auchsesheim eine maximale Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. In Richtung Mertingen lag der Höchstwert bei 58 km/h, während in Richtung Donauwörth ein Autofahrer mit 72 Kilometern pro Stunden geblitzt wurde. Auf den "Spitzenreiter" warten 800 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

