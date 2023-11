Autofahrer rast mit 73 km/h an Kindergarten vorbei

Die Donauwörther Verkehrspolizisten blitzen am Kindergarten in Auchsesheim. Viele Autofahrer sind zu schnell unterwegs.

Gleich mehrere Autofahrer hat die Donauwörther Verkehrspolizeiinspektion an Mittwoch unmittelbar vor dem Auchsesheimer Kindergarten geblitzt. Wie die Beamten berichten, führten sie zwischen 7.50 und 12.45 Uhr in der Mertinger Straße eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Erlaubt sind dort zu den werktäglichen Betreuungszeiten (von 7 bis 13.30 Uhr) maximal Tempo 30.

Bei einem Gesamtdurchlauf in beide Fahrtrichtungen von exakt 800 Kraftfahrzeugen mussten 51 Fahrerinnen und Fahrer wegen erheblicher Überschreitungen „geblitzt“ werden. Dies entspreche einer hohen Beanstandungsquote von 6,4Prozent, so die Pressemitteilung der Polizei. In 25 der Fälle wird im Nachgang ein gebührenpflichtiges Verwarnungsangebot bis 55 Euro zugesandt, in weiteren 26 wird eine Anzeige samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister die Folge sein.

Der schnellste Autofahrer ist ortsansässig

Den traurigen Höchstwert erreichte um kurz nach 8 Uhr ein ortsansässiger Autofahrer in Richtung Mertingen mit 73 Stundenkilometern - deutlich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Hier werden die Folge 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot sein. In Richtung Donauwörth lag der Höchstwert bei 62 Stundenkilometern. (AZ)