Autofahrerin übersieht Kind auf Rad: Unfall in Auchsesheim

In Auchsesheim ereignet sich ein Unfall. Ein Pkw und eine Radfahrerin, 11, stoßen zusammen.

Bei einem Unfall in Auchsesheim hat sich am frühen Montagabend eine junge Radfahrerin Verletzungen zugezogen. Nach Auskunft der Polizei fuhr die Elfjährige um 17.50 Uhr in der Meierhofsiedlung nach links. Eine 40-Jährige, die mit ihrem Auto entgegenkam, übersah das Mädchen. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß.

Die Schülerin klagte anschließend über Schmerzen an Beinen und an der Schulter. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Bei der Karambolage entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3500 Euro. Die Pkw-Fahrerin blieb unversehrt. (AZ)