Viele Temposünder vor Kindergarten in Auchsesheim geblitzt

Vor dem Kindergarten in Auchsesheim kontrolliert die Polizei und erwischt wieder einmal eine Reihe von Verkehrssündern.

Die Verkehrspolizei hat wieder einmal vor dem Kindergarten in Auchsesheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Erneut war die Beanstandungsquote recht ordentlich. Rund fünf Prozent der Verkehrsteilnehmer waren zu schnell und wurden geblitzt. Mancher übertraf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern um das Doppelte.

Die Messung in der Ortsdurchfahrt fand nach Auskunft der Polizei am Mittwoch von 7.55 bis 11.30 Uhr statt – und zwar in beiden Richtungen. Während der Betriebszeiten des Kindergartens gilt Tempo 30. Mehr als 700 Fahrzeuge passierten den Bereich, 36 lagen über 44 km/h und müssen nun mit einer Strafe rechnen. Traurige Höchstwerte waren laut Polizei 62 "Sachen" in Fahrtrichtung Donauwörth und 61 in Richtung Mertingen. 18 der Sünder müssen mit einem Punkt in Flensburg und einem Bußgeld rechnen, die anderen 18 mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung bis 55 Euro. (AZ)