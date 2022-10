Täter bezahlen Zigaretten mit geklauter EC-Karte

Aus seinem unversperrten Auto haben Unbekannte einem Donauwörther den Geldbeutel gestohlen und mit seiner Karte eingekauft.

Einem 26-jährigen Donauwörther ist am Dienstag in Augsburg die Geldbörse samt Bargeld aus seinem unversperrten Auto gestohlen worden. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen zahlten in der Folge mit der EC-Karte des 26-Jährigen an mehreren Zigarettenautomaten die fällige Summe. Zudem versuchten sie mehrfach, an Bankautomaten Geld abzuheben. Der momentan aktenkundige Schaden liegt bei weiteren 50 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (AZ)

