15-Jähriger mit Wodka auf E-Roller ohne Versicherung

Die Polizei erwischt in Bäumenheim einen Jugendlichen bei einer doppelt illegalen Spritztour mit einem E-Scooter.

Ein augenscheinlich betrunkener Jugendlicher hat in der Nacht auf Dienstag in Asbach-Bäumenheim eine illegale Spritztour mit einem Elektro-Tretroller unternommen. Nun hat der 15-Jährige zwei Strafanzeigen am Hals.

Eine Streife der Polizei erblickte um 0.40 Uhr im Josef-Dunau-Ring den E-Scooter-Fahrer. An dem Zweirad befand sich keine Kennzeichenplakette. Die Beamten kontrollierten den Burschen und stellten fest, dass dieser nach Alkohol roch. Er hatte eine Flasche Wodka bei sich, die er unmittelbar vor der Kontrolle in den Rasen warf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.

Die Gesetzeshüter zeigten den 15-Jährigen wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie einer Fahrt unter Alkoholeinfluss an. Die Polizisten übergaben den Jugendlichen einem Erziehungsberechtigten. (AZ)