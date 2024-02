Alkohol am Steuer: Betrunkenem Fahrer drohen Bußgeld und Fahrverbot

Mit fast einem Promille setzt sich ein Autofahrer in Bäumenheim dennoch in sein Auto und fährt los. Weit kommt er nicht.

Ein 46-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagabend in der Fendtstraße in Bäumenheim von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Er saß alkoholisiert am Steuer. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte laut Polizei fast ein Promille an. Nach einem weiteren Test auf der Dienststelle drohen dem Fahrer nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zusätzliche Gebühren und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)