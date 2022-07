Auto kracht in Bäumenheim gegen ein Straßenschild

Eine 48-Jährige steuert ihr Auto gegen ein Verkehrsschild. Dieses knickt dadurch um.

Wie die Polizei berichtet, ist eine 48-jährige Frau am Donnerstag um 18.30 Uhr mit ihrem Auto in der Richard-Strauss-Straße gegen ein Verkehrsschild gekracht. Der Pfosten knickte durch den Anprall um. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro, so die Beamten. Die Frau blieb unverletzt. (AZ)