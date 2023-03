Auto prallt gegen Paketfahrzeug: Blechschaden

Ein Autofahrer möchte auf dem Marktplatz in Asbach-Bäumenheim ausparken und baut dabei einen Unfall. Es entsteht Sachschaden.

Ein 68-Jähriger hat beim Ausparken mit seinem Auto in Asbach-Bäumenheim einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, wollte der Rentner am Mittwoch um 9.50 Uhr auf dem Marktplatz rückwärts aus einer Parklücke rangieren. Dabei übersah der Mann den hinten vorbeifahrenden Lieferwagen eines 32-jährigen Paketfahrers und prallte diesem in die Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6000 Euro. Beide Männer gaben den Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Der Verursacher wurde angezeigt. (AZ)

