Bäumenheim beseitigt die letzten Altlasten im Ortskern

Plus 2023 muss die letzte Fläche der einstigen Valeo-Industriebrache in Bäumenheim saniert werden. Bezahlen muss das die Gemeinde, obwohl ihr der Grund nicht mehr gehört.

Genau zehn Jahre wird es 2023 her sein, dass die Industriebrache im Herzen Bäumenheims abgerissen wurde. Dort, wo nach wechselvoller Geschichte zuletzt 2003 noch Arbeiter bei Valeo Schalter montieren, hat längst massiver Strukturwandel stattgefunden. Heute steht dort ein Rewe-Markt und im ehemaligen Verwaltungsgebäude sind die Vereine eingezogen. 2023 werden nun wieder Bagger auf das Areal rollen, denn bis Ende des kommenden Jahres muss die restliche Fläche von Altlasten befreit und das Kapitel Valeo endgültig abgeschlossen sein.