Bäumenheim

12:51 Uhr

Bäumenheimer Feuerwehr bekommt bessere Ausrüstung

Plus Trotz höherer Kosten stimmen die Ratsleute in Asbach-Bäumenheim für teurere Modelle. In Hamlar wäre man auch mit der günstigeren Variante zufrieden gewesen.

Von Wolfgang Römer

Erfreuliche Nachricht für die Feuerwehrleute aus Asbach-Bäumenheim und Hamlar: Einmütig stimmte der Gemeinderat den Anträgen der beiden Feuerwehren auf die Ersatzbeschaffung von Schutzanzügen zu. Und nicht nur das: Gegenüber dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zeigten sich die Ratsmitglieder sogar noch großzügiger. Statt der vorgeschlagenen Streckung der Maßnahme auf drei Jahre soll die Ausrüstung zu einem großen Teil bereits in diesem Jahr und der Rest dann 2025 beschafft werden. Und auch die Hamlarer Ortsteilwehr, die eigentlich ein deutlich günstigeres Modell eines anderen Anbieters beantragt hat, kommt in den Genuss der von den Bäumenheimer Brandbekämpfern gewünschten hochwertigen Schutzanzüge.

Dies schien nach dem Sachvortrag von Bürgermeister Martin Paninka zunächst alles andere als sicher. Das von Verwaltungsfachwirt Jochen Konrad ausgearbeitete Informationspapier zeigte nämlich deutlich auf, dass die Stückkosten der von der Feuerwehr Bäumenheim beantragten Schutzanzüge gut doppelt so hoch sind wie die von Hamlar gewünschten THL-Anzüge (Technische Hilfeleistung). Zudem sah der Beschlussvorschlag der Verwaltung eine teilweise Vorfinanzierung der Schutzanzüge durch den Feuerwehrverein vor, die als zinsloses Darlehen an die Gemeinde gewirkte hätte.

