Bäumenheimer wollen türkischer Schule nach Wiederaufbau helfen

Plus Nach langer Partnerschaft fühlt sich die Grund- und Mittelschule Bäumenheim weiter verbunden mit der Schule in Kayseri. Spenden sollen im Erdbebengebiet unterstützen.

Der Austausch hat über Jahre zwischen Lehrerinnen und Lehrern, aber auch mit Schülerinnen und Schülern stattgefunden. Bei einem Festakt vor elf Jahren hat man die Partnerschaft zwischen der Tekden-Schule im türkischen Kayseri mit der jetzigen Grund- und Mittelschule Asbach-Bäumenheim groß gefeiert. Damals waren die Schulen zehn Jahre „verbandelt“. Doch nun scheint der Austausch, wie es eine ehemalige Lehrerin sagt, „eingeschlafen“ zu sein.

Motor der Partnerschaft war einer, der eigentlich nicht gern im Mittelpunkt steht: Hamdi Nevruz. Er war es gewesen, der seinerzeit den Anstoß gegeben hatte, dass erstmals 2002 zehn Schüler und acht Lehrkräfte die schöne Region in der zentralen Türkei besucht haben. Auch heute noch ist Nevruz zur Stelle, wenn es beispielsweise Sprachbarrieren gibt.