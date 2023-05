Bäumenheimerin bemerkt Betrugsversuch in letzter Minute

Ein Betrüger ruft eine Rentnerin an und will sie hereinlegen. Die Frau kann dies im letzten Moment verhindern.

Eine Rentnerin aus Asbach-Bäumenheim ist fast auf einen Betrugsversuch hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Seniorin am Donnerstag gegen Mittag einen Anruf. Ein Mann gratulierte der Frau zu einem angeblichen Geldgewinn von 38.000 Euro.

Um den Gewinn zu erhalten, müsse die Bäumenheimerin jedoch zuvor in ihrem Google-Play-Store Wertkarten in Höhe von 500 Euro kaufen. Danach solle sie die Codes über das Telefon, an dem eine Berliner Nummer angezeigt wurde, durchgeben. Die Rentnerin kaufte daraufhin die Karten. Unmittelbar bevor sie die Zahlen- und Buchstabenkombinationen übermittelte, bekam sie jedoch Zweifel und recherchierte selbstständig. Dadurch erkannte sie den Betrugsverdacht und gab die Codes nicht weiter. So entstand kein direkter Vermögensschaden. Die Polizei nahm ein Strafverfahren gegen unbekannt auf. (AZ)

