Betrunkener schläft am Nachmittag im Auto

(UL) B311 Erbach - Viele Drogen-Verdachtsfälle bei Verkehrskontrolle Rund sechs Stunden lang kontrollierte die Polizei am Mittwochnachmittag den Verkehr auf der Bundesstraße 311 bei Erbach. Insgesamt 123 Autofahrer wurden an die Kontrollstelle auf einem Parkplatz zwischen Donaurieden und Erbach gelotst, um sie genauer auf ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Bei 17 von ihnen zeigte ein Drogenschnelltest Drogenabbauprodukte im Urin an, daher mussten diese Autofahrer eine Blutentnahme durch eine Ärztin über sich ergehen lassen. Die Polizei ordnete dann jeweils ein 24-stündiges Fahrverbot an, die Fahrer mussten sich daher von der Kontrollstelle durch einen Ersatzfahrer oder ein Taxi abholen lassen. Bei einigen Fahrzeugen bestand der Verdacht, dass der Fahrer oder Mitfahrer Drogen dabei hat, daher wurden die Fahrzeuge von Polizisten und Drogenspürhunden durchsucht. Viermal war die Suche erfolgreich, es wurden insgesamt acht Gramm Marihuana gefunden. Ein Mann hatte ein verbotenes Messer dabei, er erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Polizeipräsidium Ulm führt neben den Verdachtskontrollen im Straßenverkehr auch immer wieder solche Großkontrollen durch. Mehrere Dutzend Beamte werden dafür zusammengezogen, darunter auch junge Polizisten, die bei solchen Kontrollaktionen von erfahrenen Kollegen lernen können. Hauptziel der Kontrollen ist der Kampf gegen den Missbrauch von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr und damit der Kampf gegen eine Hauptunfallursache. Um effektiv kontrollieren zu können, werden Zelte für Durchsuchungen und Vernehmungen aufgebaut. In einer mobilen Toilette wird unter Aufsicht in einen Becher gepinkelt, um einen Drogenvortest durchführen zu können. In einem weiteren Zelt hält sich eine Ärztin bereit, um die vorgeschriebene Blutentnahme durchzuführen und damit gerichtsfeste Beweise zu erheben. Neben dem Streifenbeamten sind auch Fahnder vor Ort, die mit Laptop und Dokumentenscanner Ausweise und Führerscheine sowie Fingerabdrücke überprüfen können. Zwei Au

Foto: Thomas Heckmann